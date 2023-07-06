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Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek

Pınar Karşıyaka, Delgado ile yola devam etmeyecek

Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominikli Angel Delgado için teşekkür mesajı yayımladı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan Angel Delgado'ya Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Spor Haberler

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