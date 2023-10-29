Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka karşısında mağlup oldu

Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka karşısında son periyotta yıkıldı ve 83-78'lik mağlubiyete razı oldu. Karşıyaka, deplasmanda oynadığı 3. maçında da galibiyet alamadı.

İZMİR,

BASKETBOLDA bu sezon evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Pınar Karşıyaka deplasmanda ise 3'te 0 çekti. Basketbol Süper Ligi'nde daha önce deplasmanda Aliağa Petkimspor ve Anadolu Efes'e yenilen Karşıyaka, Darüşşafaka önünde de son periyotta yıkıldı. İlk 3 periyodu başa baş giden maçta son bölümde tutuk kalan yeşil-kırmızılı ekip, 83-78'lik mağlubiyete razı oldu. Karşıyaka'da yüzde yüz isabetle 9 sayı üreten takımın yıldızı guard McCollum sakatlanıp yalnız 10 dakikada parkede kalabildi. İzmir ekibi deplasman yenilgileriyle ligde 5 maçta 2 galibiyette kaldı.