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Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka deplasmanında galibiyet arayacak

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Spor Haberleri

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçen Pınar Karşıyaka yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak. İstanbul Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Ligde evinde 2'de 2 yaparak dış sahada ise şimdiye kadar çıktığı 2 maçı kaybeden İzmir ekibi, İstanbul'da ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk 4 haftayı 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle geçen Pınar Karşıyaka yarın Darüşşafaka'ya konuk olacak. İstanbul Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Ligde evinde 2'de 2 yaparak dış sahada ise şimdiye kadar çıktığı 2 maçı kaybeden İzmir ekibi, İstanbul'da ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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