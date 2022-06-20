Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'dan Yunus'a veda

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sözleşmesi yenilenmeyip Galatasaray'la anlaşan Yunus Emre Sonsırma'nın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, sözleşmesi yenilenmeyip Galatasaray'la anlaşan Yunus Emre Sonsırma'nın takımdan ayrıldığını resmen duyurdu.

Kaf-Kaf yaptığı açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ederken, kariyerinin ilerleyen bölümleri için kendisine başarılar diledi. Daha önce 2015 yılında şampiyonluk yaşadığı kulübe 3 sezon önce geri dönen 29 yaşındaki tecrübeli guard, geçen yıl 41 maçta forma giyerek ligde 4.8 sayı, 1.8 ribaund, 1.7 asist, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 0.8 sayı, 1.8 ribaund ve 0.9 asist ortalamalarıyla mücadele etti.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Galatasaray basketbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title