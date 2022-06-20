Pınar Karşıyaka'da Yunus Emre Sonsırma ile yollar ayrıldı Pınar Karşıyaka, 29 yaşındaki gard Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdığını açıkladı. Pınar Karşıyaka, 29 yaşındaki gard Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdığını açıkladı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 3 sezondur yeşil-kırmızılı formayı giyen 29 yaşındaki gard Yunus Emre Sonsırma ile yollarını ayırdı. Ayrılıkla alakalı açıklama yayınlayan Pınar Karşıyaka, şu ifadelere yer verdi: "2019-2020 sezonundan bu yana kadromuzda yer alan Yunus Emre Sonsırma ile yollarımız ayrılmıştır. Pınar Karşıyaka'mıza verdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Yunus Emre Spor Haberler

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