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Pınar Karşıyaka'da VIP kombineler satışta

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka'da VIP kombineler satışta

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi saha kenarı koltukları sezonluk 30'ar bin TL'den satan Pınar Karşıyaka, VIP ve platin kombine kartları da satışa sundu.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi saha kenarı koltukları sezonluk 30'ar bin TL'den satan Pınar Karşıyaka, VIP ve platin kombine kartları da satışa sundu. Yeşil-kırmızılılarda VIP A, B, C tribün kombine biletleri 15 bin, platin kombineler ise 20 bin TL olarak belirlendi. Eski kart sahipleri 22 Temmuz Cuma gününe kadar yenileme yapabilecek. Kalan kartlar 25 Temmuz'da genel satışa açılacak. Transferde kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen yeşil-kırmızılılarda yabancı kısa forvet ve uzun forvet arayışları sürüyor.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka basketbol Spor Haberler

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