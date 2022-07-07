Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri Pınar Karşıyaka, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia, ABD'li oyuncu forvet James Webb ile ilgileniyor. Pınar Karşıyaka, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia, ABD'li oyuncu forvet James Webb ile ilgileniyor. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da transfer harekatı sürüyor. Şu ana kadar Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar, uzun forvet arayışlarını da sürdürüyordu. İzmir temsilcisi, son olarak İspanya ekibi UCAM Murcia forması giyen ABD'li oyuncu James Webb'i listesine aldı. Webb için nabız yoklayan yeşil-kırmızılı yönetim, transferde olumlu ilerleme kaydetti. Karşıyaka, görüşmelerde pürüz çıkmaması halinde 28 yaşındaki oyuncuyu İzmir'e getirerek renklerine bağlayacak. James Webb, geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla 33 resmi maça çıkarken, söz konusu maçlarda 12.1 sayı, 5.4 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla mücadele etti. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Pınar Karşıyaka James Webb Karşıyaka İspanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Pınar Karşıyaka'da James Webb sesleri - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.