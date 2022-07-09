Pınar Karşıyaka'da James Webb harekatı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka ABD'li oyuncu James Webb'i listesine aldı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka ABD'li oyuncu James Webb'i listesine aldı. Kenan Sipahi, Errick McCollum, Thomas Akyazılı, Angel Delgado ve Jaylon Brown'ı renklerine bağlayan Pınar Karşıyaka, İspanya ekibi UCAM Murcia forması giyen Webb için görüşmelere başladı. Webb, geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla 33 resmi maça çıkarken, 12.1 sayı, 5.4 ribaund ve 0.5 asist ortalamasıyla mücadele etti.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor