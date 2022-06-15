Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi - Haberler

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Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Pınar Karşıyaka'da ilk transfer Kenan Sipahi

ING Basketbol Süper Ligi'nde oyuncularının çoğuyla yollarını ayırıp kadrosunu yenilemeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk olarak Beşiktaş'tan eski guardı Kenan Sipahi'yle anlaşmaya vardı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde oyuncularının çoğuyla yollarını ayırıp kadrosunu yenilemeye hazırlanan Pınar Karşıyaka, dış transferde ilk olarak Beşiktaş'tan eski guardı Kenan Sipahi'yle anlaşmaya vardı. Tofaş'ta başlayıp Fenerbahçe'de devam ettiği kariyerinde daha önce de 2015-2016 sezonunda Euroleague'de Pınar Karşıyaka formasını giyen 27 yaşındaki guard, 6 yıl sonra kulübe döndü. İspanya'da Real Betis ve Zaragoza'da da oynayan Kenan Sipahi'nin yeşil-kırmızılılardan yıllık 5.2 milyon TL ve Avrupa ile ligdeki başarıya endeksli 1 milyon TL bonus alacağı iddia edildi. Kosova asıllı Türk guard, geçen sezon Beşiktaş'ta ligde 11.7 sayı, 3.2 ribaund, 7.5 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi Beşiktaş Spor Haberler

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