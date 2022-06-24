Pınar Karşıyaka'da Delgado ve Mert de tamam

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezonki as kadrosunu nikah tazelediği Berkan Durmaz haricinde tamamen yenilemeye çalışan Pınar Karşıyaka, iki isimle daha sözleşme imzaladı. Kaf-Kaf, Beşiktaş'tan guard Kenan Sipahi, ABD'li guard Errick McCollum, Merkezefendi'den oyun kurucu Thomas Akyazılı'dan sonra listesindeki Dominikli pivot Angel Deldago ve Semt77 Yalovaspor'dan altyapısında yetişen eski uzun forveti Mert Celep'le anlaştı.

Transferi resmi olarak da duyurulan 25 yaşında, 2.06 boyundaki Delgado, 2018-2019 sezonunda NBA'de kısa dönem Los Angeles Clippers forması giydi. Delgado, geçen sezon İspanya'da Bilbao formasıyla 11.3 sayı, 8.5 ribaund, 1.1 asist ortalamaları yakaladı. Kaf-Kaf'ta altyapıdan çıkıp 2012-2014, 2017-2018 sezonlarında kadroda yer alan 27 yaşında, 2.07 boyundaki Mert ise geçen sezon Yalova'da 4.8 sayı, 2.8 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Karşıyaka, daha önce Galatasaray'la anlaşan Mahir Ağva için ise veda mesajı yayınladı. Murat Göktaş da Konyaspor'un radarında.

AVRUPA'DA RAKİPLER 7 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

Avrupa'da yeni sezonda üçüncü kez üst üste FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Pınar Karşıyaka'nın rakipleri 7 Temmuz'da İsviçre'de çekilecek kurayla belli olacak. Organizasyonda ülkemizden Karşıyaka'nın yanı sıra Galatasaray NEF, Darüşşafaka, Tofaş ve geçen sezon Europe Cup'ı kazanan Bahçeşehir Koleji yer alacak. Kaf-Kaf organizasyona direkt grup aşamasından katılacak. Yeşil-kırmızılı ekip 2021'de final oynadığı Şampiyonlar Ligi'ne geçen sezon Play-In etabında veda etmişti.