Pınar Karşıyaka'da Brown tamam ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, dış transferde guard Erick Mccollum, pivot Angel Delgado, guard Kenan Sipahi, şutör guard Thomas Akyazılı ve uzun forvet Mert Celep'ten sonra 6'ncı takviyesini yaptı. ING Basketbol Süper Ligi'nde kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, dış transferde guard Erick Mccollum, pivot Angel Delgado, guard Kenan Sipahi, şutör guard Thomas Akyazılı ve uzun forvet Mert Celep'ten sonra 6'ncı takviyesini yaptı. Yeşil-kırmızılı ekibin Almanya'nın Hamburg Towers takımından ABD'li şutör guard Jaylon Brown'la anlaştığı öğrenildi. 28 yaşında, 1.83 boyundaki basketbolcu NCAA'de Evansville Koleji'nde oynadıktan sonra Finlandiya'da Vilpas Vikings, İspanya'da Bilbao formalarını da giydi. Brown, geçen sezon Almanya Ligi'nde 19.0 sayı, 2.2 ribaund, 1.9 asist, Eurocup'ta ise 16.7 sayı, 1.5 ribaund, 2.5 asist ortalamaları tutturdu. Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi ING Bank Spor Haberler

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