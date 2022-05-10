Pınar Karşıyaka'da Berkan ve Burak Can, Anadolu Efes serisinde oynayamayacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınar Karşıyaka'da Berkan ve Burak Can, Anadolu Efes serisinde oynayamayacak

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'da Berkan ve Burak Can, Anadolu Efes serisinde oynayamayacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes'le mücadele edecek Pınar Karşıyaka'da Berkan Durmaz ve Burak Can Yıldızlı, sakatlıkları nedeniyle bu etapta forma giyemeyecek.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes'le mücadele edecek Pınar Karşıyaka'da Berkan Durmaz ve Burak Can Yıldızlı, sakatlıkları nedeniyle bu etapta forma giyemeyecek.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Berkan Durmaz'ın sağ ayak bileğindeki bağ yaralanması ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisinin devam ettiği, Anadolu Efes serisinde mücadele edemeyeceği belirtildi.

Sağ omzunda bağ yaralanması bulunan Burak Can Yıldızlı'nın tedavisinin ise 4-6 hafta süreceği bildirildi.

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak ve 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçı yarın İstanbul'da, ikinci müsabakası ise 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de yapılacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Burak Can Yıldızlı, Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz, Anadolu Efes, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title