Pınar Karşıyaka'da Berkan ve Burak Can, Anadolu Efes serisinde oynayamayacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes'le mücadele edecek Pınar Karşıyaka'da Berkan Durmaz ve Burak Can Yıldızlı, sakatlıkları nedeniyle bu etapta forma giyemeyecek.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Berkan Durmaz'ın sağ ayak bileğindeki bağ yaralanması ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisinin devam ettiği, Anadolu Efes serisinde mücadele edemeyeceği belirtildi.

Sağ omzunda bağ yaralanması bulunan Burak Can Yıldızlı'nın tedavisinin ise 4-6 hafta süreceği bildirildi.

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasında oynanacak ve 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ilk maçı yarın İstanbul'da, ikinci müsabakası ise 13 Mayıs Cuma günü İzmir'de yapılacak.