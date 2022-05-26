Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı - Haberler

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Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı

Demirören Haber Ajansı - Ergin Karataş - Spor
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Pınar Karşıyaka'da ayrılıklar başladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek finalinde Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'e elenerek sezonu noktalayan Pınar Karşıyaka'da mevcut kadrodan ayrılıklar başladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek finalinde Euroleague'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes'e elenerek sezonu noktalayan Pınar Karşıyaka'da mevcut kadrodan ayrılıklar başladı. Daha önce 2015 yılında şampiyonluk yaşadığı yeşil-kırmızılılara 3 sezon önce dönen guard Yunus Emre Sonsırma'nın Galatasaray NEF'le anlaştığı öğrenildi.

Pınar Karşıyaka'da yine 3 yıldır takımın en önemli isimlerinden olan Fransız uzun forvet Amath M'Baye'ye de Euroleague'de mücadele eden Monaco'nun talip olduğu iddia edilmişti. Yeni sezon öncesi kadroda ciddi bir operasyona gitmesi beklenen Karşıyaka'da sezonu erken kapatan Semih Erden ile Blackmon'la yolların ayrılması öngörülürken, yabancılar Tyus, Taylor, Colson, Roll'un durumları belirsiz.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Euroleague, Karşıyaka, Spor, Haberler

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