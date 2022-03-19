Pınar Karşıyaka çıkış arıyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybederek ilk 4 yarışında yara alan Pınar Karşıyaka, yarın düşme hattındaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor önünde telafi arayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçını kaybederek ilk 4 yarışında yara alan Pınar Karşıyaka, yarın düşme hattındaki HDI Sigorta Afyon Belediyespor önünde telafi arayacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Ligde Karşıyaka, normal sezonun bitimine 8 maç kala 22 maçta 14 galibiyetle ilk 4 mücadelesi veriyor. Afyon ekibi ise 4 galibiyetle sondan ikinci sırada yer alıyor.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor