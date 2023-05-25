Pınar Karşıyaka, Bursaspor'u konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, yarın Bursaspor'u konuk edecek. Normal sezonda her iki takım da kendi sahasında kazanmıştı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'nın, yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek final ilk maçında yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor ile karşılaşacak. Normal sezonu 4. bitirerek saha avantajının İzmir temsilcisinde olacağı ve iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği play-off çeyrek finalinde ikinci müsabaka 30 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Bursa'da oynanacak. Seride eşitlik olması durumunda eşleşme üçüncü maça uzayacak. Söz konusu karşılaşma da 1 Haziran Perşembe günü İzmir'de oynanacak ve alınan sonuçtan sonra yarı finale yükselen takım belli olacak.

Öte yandan normal sezonda oynanan lig maçlarında iki takım ev sahibi oldukları müsabakaları kazandı. - İZMİR