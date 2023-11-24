Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ile karşılaşacak

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Çağdaş Bodrum'u 90-82 yenerek 3'te 3 yapan Pınar Karşıyaka yarın sahasında Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.

Başantrenör Ufuk Sarıca, Beşiktaş maçını kazanıp seriyi sürdüreceklerini dile getirdi. Pınar Karşıyaka, bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazandı. Yeşil-kırmızılılar, taraftarının önünde Fenerbahçe, Türk Telekom, Bursaspor ve Çağdaş Bodrum'u mağlup etti.