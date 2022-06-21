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Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Pınar Karşıyaka, Berkan'ı duyurdu

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaşmaya vardığı uzun forvet Berkan Durmaz'ın imzasını resmen açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, iç transferde daha önce anlaşmaya vardığı uzun forvet Berkan Durmaz'ın imzasını resmen açıkladı.

TOFAŞ altyapısında yetişip geçen sezon Karşıyaka'ya transfer olan 25 yaşındaki uzun forvet, 2 yıl daha yeşil-kırmızılılarda forma giyecek.A Milli Takım'da da oynayan Berkan, geçen sezon ligde 4.2 sayı, 2.9 ribaund, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 1.2 sayı, 1.4 ribaund ortalamalarıyla görev yapmıştı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Berkan Durmaz Karşıyaka Spor Haberler

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