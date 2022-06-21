Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı - Haberler

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Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonunda kadroda yer alan Berkan Durmaz'ın 2 yıl daha yeşil-kırmızılı takımda forma giyeceği belirtildi.

Basketbola TOFAŞ'ta başlayan 25 yaşındaki Berkan Durmaz, Bursa temsilcisinde forma giydikten sonra geçen sezon Pınar Karşıyaka'ya transfer olmuştu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi Pınar Karşıyaka Berkan Durmaz Spor Haberler

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