Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme mücadelesi verecek
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip gelecek takımın son 16 turuna yükseleceği play-in üçüncü maçında İspanyol ekibi Rio Breogan'la karşılaşacak. İlk maçı kazanan Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükselme hakkı kazanmak için mücadele edecek.
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip gelecek takımın son 16 turuna yükseleceği play-in üçüncü maçında yarın İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak
İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmandaki karşılaşmayı 80-73 kaybetti. Yarınki müsabakayı kazanan ekip son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.
Eşleşmeyi geçecek ekip İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak.
Avrupa'da 264. karşılaşma
Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.
Bu karşılaşmalarda 20 bin 940 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 411 sayı gördü.