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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

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Pınar Karşıyaka, İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı saf dışı bırakarak Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. İzmir ekibi, grup aşamasında mücadele edecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turunda İspanya temsilcisi Rio Breogan'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, son 16 turu grup aşamasında mücadele edecek.

Organizasyonda normal sezonda D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Pınar Karşıyaka, play-in turunda eşleştiği Rio Breogan'la İzmir'de oynadığı ilk maçı 89-85 kazandıktan sonra İspanya'daki ikinci müsabakayı 80-73 kaybetti.

İzmir'de çıktığı üçüncü maçı 86-76 kazanan Pınar Karşıyaka, seriyi 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeşil-kırmızılı ekip, K Grubu'nda doğrudan son 16 turuna yükselen İspanya'dan Lenovo Tenerife ve İsrail'den Hapoel Bank Yahav'ın yanı sıra play-in turunda Litvanya'dan Rytas Vilnius'u eleyen Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.???????

Kaynak: AA / Spor

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