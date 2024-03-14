Üye Girişi
Haberler

Pınar Karşıyaka Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalamadı

Güncelleme:

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Lenovo Tenerife'ye yenilerek çeyrek finale yükselemedi. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, üst üste üçüncü sezon play-in turunda elendi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 2021'de final oynadığı organizasyonda çeyrek finale kalamadı.

Pınar Karşıyaka, E Grubu'nu ikinci sırada bitirdikten sonra play-in turunda İspanyol Rio Breogan'ı saf dışı bıraktı. Son 16 turunda K Grubu'nda yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek grupta 5 maçtaki 4. yenilgisini yaşadı.

Avrupa kupalarında art arda 13. deplasman maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, 2020-2021'de final oynadığı organizasyonda sonraki iki sezon play-in turunda elenmişti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon da son 16 turunda organizasyona veda etti.

İzmir temsilcisi, gruptaki son maçını 19 Mart Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'la Bosna Hersek'te oynayacak.

Lenovo Tenerife maçını değerlendiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi bir takıma karşı zor ve çekişmeli bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Sarıca, Tenerife'nin uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncularının bulunduğunu belirterek, "Sahada eksik olmamıza rağmen elimizden geleni yaptık ama kazanmak için yeterli olmadı. Maçın genelinde iyi oynadık ama özellikle dördüncü çeyreğin son 3 dakikasında çok aceleci davrandık ve atışlarımızı sayıya çeviremedik. Lenovo Tenerife'yi tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyaka'da rahatsızlığı nedeniyle İspanya'ya götürülmediği açıklanan Vernon Carey ile takımdan ayrılması gündemde olan Darrun Hilliard dünkü maçta forma giymedi.

Kaynak: AA / Spor

Pınar Karşıyaka Basketbol Lenovo Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Mustafa Kara kimdir? MHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara kaç yaşında, nereli? Yasemin Soydan kimdir? Memleket Partisi Bursa İnegöl Belediye Başkan Adayı Yasemin Soydan kaç yaşında, nereli? Akif Bayar kimdir? AK Parti Denizli- Bozkurt Belediye Başkan adayı Akif Bayar kaç yaşında, nereli? Mehmet Önder Mutlu kimdir? CHP Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Mehmet Önder Mutlu kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Genç kimdir? MHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç kaç yaşında, nereli? İbrahim Ömer Reyhan kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kepez Belediye Başkan adayı İbrahim Ömer Reyhan kaç yaşında, nereli? Şadi Aktaş kimdir? CHP Bursa Yenişehir Belediye Başkan Adayı Şadi Aktaş kaç yaşında, nereli? Nazan Bozan kimdir? Memleket Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Nazan Bozan kaç yaşında, nereli? Yusuf Gülsever kimdir? AK Parti Denizli- Baklan Belediye Başkan adayı Yusuf Gülsever kaç yaşında, nereli? Dursun Satıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Antalya - Kemer Belediye Başkan adayı Dursun Satıcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Çetinkaya kimdir? MHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Gürcan Güven kimdir? AK Parti Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Gürcan Güven kaç yaşında, nereli? Erkan Aydın kimdir? CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın kaç yaşında, nereli? Ahmet Necati Özbaş kimdir? AK Parti Denizli- Sarayköy Belediye Başkan adayı Ahmet Necati Özbaş kaç yaşında, nereli? Şaban Çetin Çoklar kimdir? CHP Bursa Orhangazi Belediye Başkan Adayı Şaban Çetin Çoklar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title