Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek
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Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Belçika ekibi Filou Oostende'yi evinde ağırlayacak. Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da 2021 yılında final oynamış olmasına rağmen son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne Play-In aşamasında veda etmişti.
Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet alan Pınar Karşıyaka yarın Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Ligde de cumartesi günü Türk Telekom'u konuk edecek Karşıyaka, bu maçlara özel 2 maçlık 300 TL'ye kombine bilet çıkardı.
Avrupa'da 2021 yılında final oynayan yeşil-kırmızılı ekip son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne Play-In aşamasında veda etmişti.