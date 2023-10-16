Haberler ›› Spor ›› Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 3 maçta 1 galibiyet alan Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk hafta mücadelesinde Belçika ekibi Filou Oostende'yi evinde ağırlayacak. Karşılaşma Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılı ekip, Avrupa'da 2021 yılında final oynamış olmasına rağmen son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne Play-In aşamasında veda etmişti.