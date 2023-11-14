Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın SIG Strasbourg'la karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki iki namağlup ekip Pınar Karşıyaka ile SIG Strasbourg, yarın Fransa'da karşılaşacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki iki namağlup ekip Pınar Karşıyaka ile SIG Strasbourg, yarın Fransa'da karşılaşacak.

Grupta ikişer galibiyetle ilk 2 sırada bulunan takımların Rhenus Sport'taki mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika'da Filou Oostende ile mücadele edecek.

Avrupa'da 258. karşılaşma

Yarın Avrupa kupalarında 258. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 137 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 462 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 919 sayı gördü.