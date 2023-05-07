Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bahçeşehir Koleji galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 86-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Onlar da iyi oynadı ama sonunda maçı savunmayla çevirip, toplar çalarak kazanmayı başardık.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 86-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Onlar da iyi oynadı ama sonunda maçı savunmayla çevirip, toplar çalarak kazanmayı başardık." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmanın son periyodunun ilk 4 dakikası dahil göstermeleri gereken direnci ortaya koyamadıklarını belirtti.

Rakiplerinin özellikle ilk 3 periyotta yüksek üçlük yüzdesiyle mücadele ettiğini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Yorulmamıza rağmen, son periyot gösterdiğimiz reaksiyon, verdiğimiz cevap ve geriden gelip kazanmamız dünün kazancı oldu. Bahçeşehir Koleji'ni de tebrik ediyorum, gerçekten iyi oynadılar, ciddi bir kadroları var. Onlar da iyi oynadı ama sonunda maçı savunmayla çevirip, toplar çalarak kazanmayı başardık. Son çeyrekte rakibimizin sadece 11 sayı atmasına izin vermemiz dikkat çekiciydi. Bundan dolayı mutluyuz."

Ligde 20. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka normal sezonu deplasmandaki Onvo Büyükçekmece Basketbol ve İzmir'deki AYOS Konyaspor Basketbol maçlarıyla tamamlayacak.