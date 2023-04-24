Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Darüşşafaka Lassa galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 101-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptıkları iyi savunmayla rakiplerinin direncini kırdıklarını bildirdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 101-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptıkları iyi savunmayla rakiplerinin direncini kırdıklarını bildirdi.

Sarıca, yaptığı yazılı açıklamada, sezon başından beri hücumdaki akıcı ve paylaşımcı oyunlarını Darüşşafaka Lassa karşısında da sürdürdüklerini belirtti.

Özellikle savunmada çok iyi olduklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Sezonun belki de en iyi savunmalarından birini yaptık. Özellikle ilk yarı Darüşşafaka Lassa gibi tempolu oynayabilen bir takımı 26 sayıda tuttuk. Bu bence maçın bu kadar rahat kazanılmasındaki en büyük etkendi. Doğrusunu söylemek gerekirse bu maçın bu kadar rahat geçeceğini kimse beklemiyordu. Yaptığımız iyi savunma rakibimizin direncini kırdı. Hücumda da paylaşarak oynadık, 26 asist yapmışız. Kısa oyuncular bazında eksiklerimizin olduğu bir haftada takımca kazanmanın yolunu bulduk. Jaylon Brown'ın da hasta olmasına rağmen oynamak istemesi takım olmamızın bir göstergesidir. Bayramı güzel bir maç ve galibiyetle bitirdik. Bütün ekibimi kutluyorum."

Normal sezonun bitimine 4 hafta kala 45 puanla üçüncü sırada yer alan Pınar Karşıyaka, en yakın rakibi Anadolu Efes'in 1 galibiyet önünde bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip, sezon sonunda olası puan eşitliğinde rakibini her iki maçta da yendiği için Anadolu Efes'in önünde yer alacak.

İzmir temsilcisi kalan 4 haftada Frutti Extra Bursaspor (D), Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol (D) ve AYOS Konyaspor Basketbol'la karşılaşacak.