Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup etti. İzmir temsilcisi 7'nci galibiyetini aldı.

Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

İSTANBUL, -

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül, Taylor, Scrubb, Cavanaugh, Boutsiele, Arca Tülüoğlu, Akif Egemen Güven, Can Maxim Mutaf, Berkay Candan, Bouteille

PINAR KARŞIYAKA: Carey JR, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Martin, Vittorio Brown, Jaylon Brown, McCollum, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı

1'İNCİ PERİYOT: 22-22

DEVRE: 49-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-72

5 FAULLE: 39.44 Taylor, 31.10 Can Maxim Mutaf (Bahçeşehir Koleji)

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda 93-85 mağlup etti.

Bu sonuçla İzmir temsilcisi 7'nci galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 6'ncı kez sahadan yenik ayrıldı.