Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-85 mağlup etti. İzmir temsilcisi 7'nci galibiyetini aldı.
İSTANBUL, -
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül, Taylor, Scrubb, Cavanaugh, Boutsiele, Arca Tülüoğlu, Akif Egemen Güven, Can Maxim Mutaf, Berkay Candan, Bouteille
PINAR KARŞIYAKA: Carey JR, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Martin, Vittorio Brown, Jaylon Brown, McCollum, Furkan Haltalı, Hakan Sayılı
1'İNCİ PERİYOT: 22-22
DEVRE: 49-50
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-72
5 FAULLE: 39.44 Taylor, 31.10 Can Maxim Mutaf (Bahçeşehir Koleji)
Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda 93-85 mağlup etti.
Bu sonuçla İzmir temsilcisi 7'nci galibiyetini aldı. Bahçeşehir Koleji ise 6'ncı kez sahadan yenik ayrıldı.