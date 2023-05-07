Pınar Karşıyaka Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Bahçeşehir Koleji'ni 12 sayı geriden gelerek son 6.5 dakika sayı yemeyip 86-82 mağlup eden Pınar Karşıyaka, bitime 2 hafta kala puan tablosunda 3'üncü sıradaki yerini korudu.

Ligde 28 maçta 20 galibiyete ulaşan Kaf-Kaf'ta Vitto Brown, 29 sayıyla kritik zaferin mimarı oldu. Maç sonundaki açıklamasında iyi savunma yaptıklarını belirten başantrenör Ufuk Sarıca, "İlk 3 periyot boyunca ve hatta son çeyreğin ilk 4 dakikası da dahil olmak üzere savunmada bir türlü o direnci ortaya koyamadık. Aslında bu anlamda oyuncular istekliydi ama bir türlü olmadı. Son çeyrekte gösterdiğimiz reaksiyon, verdiğimiz cevap, geriden gelip kazanmamız bu kötü günün en büyük kazancı oldu. Maç sonunda karşılaşmayı savunmayla çevirip kazandık. Son çeyrekte sadece 11 sayı yedik. Bundan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.