Üye Girişi
Haberi Paylaş
Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti

Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ni son periyottaki etkili oyunuyla 86-82 mağlup etti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Umut Özgün Ergün

PINAR KARŞIYAKA: Mc Collum 6, Angola 12, Delgado 9, Vitto Brown 29, Kenan 10, Thomas 2, Deniz, Kuzminskas 16, Berkan 2

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 10, Morgan 14, Yiğit 14, Smith 11, Boutsiele 17, Muhammed 11, Hadi, Berkay 3, Gist 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-21

İLK YARI: 46-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-71

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ni son periyottaki etkili oyunuyla 86-82 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 20'nci galibiyetini alırken, konuk takım 16'ncı mağlubiyetini yaşadı.

Maçın başında 5-0 öne geçen konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka 9-0'lık seriyle skoru 9-5'e getirdi. Ev sahibi ekipten Vitto Brown'un 12 sayı ürettiği ilk periyodu Bahçeşehir Koleji, 1 sayı önde tamamladı: 20-21.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 15'inci dakikaya 29-29 eşitlikle girildi. Bu bölümde Kuzminskas'ın dış atışlarıyla skor üreten yeşil-kırmızılı takım soyunma odasına 3 sayı üstün girdi: 46-43.

Üçüncü periyotta 25'inci dakika 55-55 eşitlikle geçilirken, Boutsiele, Hall ve Smith'in sayılarıyla üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, son bölüme 9 sayı önde girdi: 62-71.

Dördüncü çeyreğe Yiğit'in 3 sayılık basketiyle başlayan Bahçeşehir Koleji'ne ev sahibi ekip Vitto Brown'un dış atışıyla yanıt verdi. Savunmasını sertleştirip rakibi top kayıplarına zorlayan Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika 19 saniye kala Kuzminskas'ın üçlüğüyle 11-0'lık seri yakalayarak 84-82 öne geçti. Karşıyaka, Berkan'ın son saniye smacıyla maçı 86-82 kazandı.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka Karşıyaka Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title