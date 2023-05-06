Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ni son periyottaki etkili oyunuyla 86-82 mağlup etti.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Umut Özgün ErgünPINAR KARŞIYAKA: Mc Collum 6, Angola 12, Delgado 9, Vitto Brown 29, Kenan 10, Thomas 2, Deniz, Kuzminskas 16, Berkan 2BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 10, Morgan 14, Yiğit 14, Smith 11, Boutsiele 17, Muhammed 11, Hadi, Berkay 3, Gist 21'İNCİ PERİYOT: 20-21İLK YARI: 46-433'ÜNCÜ PERİYOT: 62-71 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, evinde Bahçeşehir Koleji'ni son periyottaki etkili oyunuyla 86-82 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 20'nci galibiyetini alırken, konuk takım 16'ncı mağlubiyetini yaşadı.Maçın başında 5-0 öne geçen konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka 9-0'lık seriyle skoru 9-5'e getirdi. Ev sahibi ekipten Vitto Brown'un 12 sayı ürettiği ilk periyodu Bahçeşehir Koleji, 1 sayı önde tamamladı: 20-21.Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 15'inci dakikaya 29-29 eşitlikle girildi. Bu bölümde Kuzminskas'ın dış atışlarıyla skor üreten yeşil-kırmızılı takım soyunma odasına 3 sayı üstün girdi: 46-43.Üçüncü periyotta 25'inci dakika 55-55 eşitlikle geçilirken, Boutsiele, Hall ve Smith'in sayılarıyla üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, son bölüme 9 sayı önde girdi: 62-71.
Dördüncü çeyreğe Yiğit'in 3 sayılık basketiyle başlayan Bahçeşehir Koleji'ne ev sahibi ekip Vitto Brown'un dış atışıyla yanıt verdi. Savunmasını sertleştirip rakibi top kayıplarına zorlayan Pınar Karşıyaka, bitime 2 dakika 19 saniye kala Kuzminskas'ın üçlüğüyle 11-0'lık seri yakalayarak 84-82 öne geçti. Karşıyaka, Berkan'ın son saniye smacıyla maçı 86-82 kazandı.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor