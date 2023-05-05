Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci deplasman mağlubiyetini geçen hafta Frutti Extra Bursaspor önünde almasına rağmen normal sezonun bitimine 3 hafta kala Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini koruyan Pınar Karşıyaka yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 50 TL, tam 100 TL, VIP 400 ve 2 bin TL olarak açıklandı. Ligde Kaf-Kaf'ın 27 maçta 19 galibiyeti, Play-Off biletini almak isteyen Bahçeşehir Koleji'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor.