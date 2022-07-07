Pınar Karşıyaka B Grubu'nda Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda Türkiye'yi temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın gurubu ve rakipleri belli oldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda Türkiye'yi temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın gurubu ve rakipleri belli oldu. B Grubu'nda mücadele edecek yeşil-kırmızılılar; İtalya'dan Unahotels Reggio Emilia, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn ve Yunanistan'dan AEK takımları ile eşleşti. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon 4 Ekim'de başlayacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Pınar Karşıyaka basketbol Türkiye Spor Haberler

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