Pınar Karşıyaka B Grubu'nda
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda Türkiye'yi temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın gurubu ve rakipleri belli oldu.
Basketbol Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonunda Türkiye'yi temsil edecek Pınar Karşıyaka'nın gurubu ve rakipleri belli oldu.
B Grubu'nda mücadele edecek yeşil-kırmızılılar; İtalya'dan Unahotels Reggio Emilia, Almanya'dan Telekom Baskets Bonn ve Yunanistan'dan AEK takımları ile eşleşti. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezon 4 Ekim'de başlayacak.
Demirören Haber Ajansı / Spor