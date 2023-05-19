Pınar Karşıyaka, Ayos Konyaspor'u mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka evinde daha önce küme düşmesi kesinleşen Ayos Konyaspor Basketbol'u 95-89 mağlup etti.
SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka HAKEMLER: Özlem Yalman, Semih Vural, Polat ParlakPINAR KARŞIYAKA: McCollum 17, Thomas 4, Delgado 16, Vitto Brown 14, Kenan 11, Jaylon Brown 14, Berkan 5, Deniz 7, Kuzminskas 7, Ali Efe, MertAYOS KONYASPOR: Sulaimon 25, Eddie 20, Badzim 16, Schilling 7, Erkin 9, Nikolov 3, Ramazan 9, Hasan Efe, Mert1'İNCİ PERİYOT: 31-27İLK YARI: 47-403'ÜNCÜ PERİYOT: 77-605 FAUL: 39.20 Schilling ( Konyaspor )Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Pınar Karşıyaka evinde daha önce küme düşmesi kesinleşen Ayos Konyaspor Basketbol'u 95-89 mağlup etti. Maçın en skorer ismi konuk ekip adına 25 sayı kaydeden Rasheed Sulaimon oldu. Bu sonuçla Play-Off öncesi Pınar Karşıyaka, 30'uncu maçında 21'inci galibiyetini elde ederken, Konyaspor 23'üncü yenilgisini alarak lige veda etti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu ev sahibi ekip 31-27 önde tamamladı. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka soyunma odasına 7 sayı üstün girdi: 47-40. Üçüncü periyotta da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen yeşil-kırmızılılar, son periyoda 17 sayılık farkla girdi: 77-60. Final periyodunda hata yapmayan Karşıyaka müsabakayı 6 sayı farkla kazanmayı bildi: 95-89.- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor