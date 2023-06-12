Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'le final serisine çıkıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off'ta Frutti Extra Bursaspor ve normal sezon lideri Türk Telekom'u geçerek 8 yıl sonra finale kalan Pınar Karşıyaka, şampiyonluk yolundaki rakibi Anadolu Efes'le final serisine yarın başlayacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin ilk maçı saat 20.00'de start alacak. Son 3 sezondur uygulanan statüye göre toplamda 3 galibiyet alan tarafın şampiyonluğa ulaşacağı seride ikinci maç 15 Haziran Perşembe yine İstanbul'da, üçüncü maç ise 17 Haziran Cumartesi İzmir'de oynanacak. Serinin uzaması halinde dördüncü maç 19 Haziran'da İzmir'de, beşinci karşılaşma ise 21 Haziran'da İstanbul'da yapılacak.

Daha önce yine Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde 2015 yılındaki unutulmaz finalde saha dezavantajına ve ilk maçı kaybetmesine rağmen geriden gelip üst üste 4 galibiyetle tarihi bir şampiyonluk kazandığı Anadolu Efes'e karşı yolu 8 sene sonra tekrar finalde kesişen Karşıyaka, İstanbul'daki ilk 2 maçtan galibiyetle dönerek zafere evinde ulaşmayı hedefliyor. Karşıyaka'da Eski Başkan Cenk Karace ve Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü'nün takımı finale motive etmek için başlatıp camiadan birçok ismin desteğiyle 4 milyon TL'ye ulaştıkları prim kampanyasına katkılar da sürüyor. 1912 Karşıyaka Derneği takıma destek olmak için bağış çağrısı yaptı.