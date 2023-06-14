Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında seriyi eşitlemeye çalışacak

Anadolu Efes'i final serisinin üçüncü maçında 17 Haziran Cumartesi günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek yeşil-kırmızılılarda şampiyonluğu çok istediklerini belirten Antrenör Ufuk Sarıca, "Bazı hayaller gerçek olmayı fazlasıyla hak ediyor. Umarım bunu hep beraber başarırız. İki taraf da bu finali hak etti. İlk maçta aslında iki maç oynadık diyebilirim. İlk yarı birinci maç gibi, ikinci yarıda ise ikinci maç gibi oynadık. İlk yarıda son derece telaşlı, çok basit hatalar yaparak başladık. Aceleyle momentumu kaybettik ve 14 sayı geriye düştük. Ancak ikinci yarıda önce akıllı oynadık ve sonra da mücadeleyi devreye soktuk. Son 1.5 dakika kala maçı biz de kazanabilirdik. İkinci maçı kazanıp evimize avantajlı dönmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor