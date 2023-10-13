Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes ile karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, geçen sezon play-off finalinde karşılaştığı Anadolu Efes ile maç yapacak.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'yu taraftarı önünde 84-79 mağlup etmeyi başararak ilk galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, yarın geçen sezon play-off finalinde karşılaştığı Anadolu Efes'in konuğu olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maçın hava atışı saat 20.30'da yapılacak.

Geçen sezon şampiyonluğu finalde kaptırdığı zorlu rakibinden rövanşı almak isteyen İzmir ekibi, bu maçtan sonra Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde 17 Ekim Salı günü Oostende'yi konuk edecek. Ligde bu sezon 2'de 2 yapan Anadolu Efes, yeni çalıştırıcısı Erdem Can yönetiminde Euroleague'de ise Barcelona ve Real Madrid'e mağlup oldu.