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Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i evinde ağırlayacak

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'i evinde ağırlayacak

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off finalinde Anadolu Efes'e 2-0 geriye düşen Pınar Karşıyaka, rakibini evinde ağırlayacak. Şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Karşıyaka, yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda mücadele edecek.

p>Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Play-Off finalinde Anadolu Efes'e İstanbul'da oynanan 2 maçta da 82-78 ve 85-68'lik skorlarla mağlup olarak şampiyonluk serisinde 2-0 geriye düşen Pınar Karşıyaka, yarın rakibini evinde ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de başlayacak. Bilet fiyatları finale özel tam 200, öğrenci 100, VIP 800 ve 5 bin TL olarak açıklanırken, Karşıyakalı taraftarlar geceden biletlerin satıldığı kulübün lisanslı ürün mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şampiyonluk şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Pınar Karşıyaka rakibini yenerse seride 19 Haziran Pazartesi günü Anadolu Efes'i yine İzmir'de ağırlayacak. Ligde 8 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmak için güçlü rakibini üst üste 3 kez yenmekten başka şansı kalmayan Karşıyaka, İzmir'de 2 galibiyet alması durumunda seriyi 21 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki son maça taşıyacak. Toplamda 3 galibiyete ulaşan tarafın sezonu şampiyonlukla tamamlayacağı seride Anadolu Efes yarın da kazanırsa tarihinin 16'ncı şampiyonluğunu elde edip kendine ait olan şampiyonluk rekorunu geliştirecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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