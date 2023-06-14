Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e mağlup oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Anadolu Efes'e 82-78 mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "İlk yarıdaki hatalarımızı konuşup, ikinci maça daha iyi hazırlanarak çıkacağız." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü müsabakada ilk yarı ve ikinci devre iki farklı maç oynadıklarını belirtti. Müsabakaya çok telaşlı ve basit top kayıplarıyla başladıklarını ve ritimlerini kaybettiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"14 sayı geriye düştükten sonra ikinci yarı olağanüstü şekilde, önce akıllı oynadık, sonrasında mücadele ettik. İlk yarıdaki temassız oyunumuz ikinci yarıda çok farklıydı ve sonrasında da maça ortak olduk. Kazanan taraf biz de olabilirdik, kaçırdığımız ve acele ettiğimiz atışlar var. Tabii son dakikaya kadar Anadolu Efes'in dört faulünün dolmamış olması onları rahatlattı, faul yaparak oyunu durdurabildiler. Ama sonuçta maçı kazanabileceğimiz bir noktaya getirdik. Takımımı ikinci yarıdaki oyun için tebrik ediyorum. İlk yarıdaki hatalarımızı konuşup, ikinci maça daha iyi hazırlanarak çıkacağız."

Toplam 3 galibiyet alacak ekibin şampiyonluğa ulaşacağı Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı yarın İstanbul'da, üçüncü müsabaka ise 17 Haziran Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.