Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u 71-69 mağlup etti. Maçta galibiyetin 13 kez el değiştirdiği görüldü.

Basketbol Süper Ligi'ndeki Ege temsilcileri Aliağa Petkimspor ve Çağdaş Bodrum'u Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde karşı karşıya getiren özel maçta gülen taraf 71-69'luk skorla İzmir ekibi oldu.

Galibiyetin 13 kez el değiştirdiği Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Çağdaş Bodrum, ilk periyodu 25-22, devreyi 41-34, üçüncü periyodu da 53-52 önde bitirdi. Petkimspor, son periyotta salondan galip ayrılmayı başardı. Petkimspor'da Khyri Thomas 17 sayı, Mahir Ağva 14 sayıyla oynadı. Çağdaş Bodrum'da ise Chris Warren ve Amar Alibegovic 14'er sayı, Dominic Artis 12 sayı üretti.