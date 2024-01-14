Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek moral buldu

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde evinde Aliağa Petkimspor'u 90-74 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste aldığı Merkezefendi Belediyesi Basket (D) ve Manisa Büyükşehir Belediyespor mağlubiyetlerinin ardından kazanarak moral buldu. Ligin ilk haftasında deplasmanda 81-69 mağlup olduğu Aliağa ekibinden rövanşı alan yeşil-kırmızılılar, ligde zirve yarışını sürdürdü.

Salonun yeterince dolu olmadığını ifade eden Başantrenör Ufuk Sarıca takım olarak çok kararlı oynadıklarını belirterek, "Aklımız biraz hafta içi Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçtaydı. O maçı kaybettikten sonra takımın üstüne gereksiz bir stres yüklendi. Önemli olan ayakta kalmak. Avrupa'da son 16'ya kalmayı hak ediyoruz. Çarşamba günü dolu salonda turu geçmeyi hedefliyoruz" dedi.