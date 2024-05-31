Üye Girişi
Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Sinan ErdemHakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih VuralAnadolu Efes: Larkin 17, Doğuş Özdemiroğlu 7, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Bryant 10, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 4, Willis 4Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 17, Thomas Akyazılı, McCollum 24, Vittorio...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon, Semih Vural

Anadolu Efes: Larkin 17, Doğuş Özdemiroğlu 7, Clyburn 6, Ercan Osmani 9, Oturu 22, Bryant 10, Salih Altuntaş, Rıdvan Öncel 3, Erkan Yılmaz 4, Willis 4

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 17, Thomas Akyazılı, McCollum 24, Vittorio Brown 12, Furkan Haltalı 4, Jaylon Brown 6, Hakan Sayılı, Efe Ergin Tırpancı, Martin 5, Mert Celep

1. Periyot: 26-11

Devre: 44-38

3. Periyot: 66-56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Spor Haberler

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title