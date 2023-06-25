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Pınar Karşıyaka, 2 yıldızını takımda tuttu

Pınar Karşıyaka, 2 yıldızını takımda tuttu

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra oynanan finalin ardından vakit kaybetmeden iç ve dış transfere başlayan Pınar Karşıyaka 2 yıldızını takımda tuttu. Pınar Karşıyaka, guard Errick McCollum'un 1 yıl ve özellikle Play-Off aşamasında takıma önemli katkı veren Thomas Akyazılı'nın 2 yıl daha takımda kalacağını duyurdu.

p> Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra oynanan finalin ardından vakit kaybetmeden iç ve dış transfere başlayan Pınar Karşıyaka 2 yıldızını takımda tuttu. Pınar Karşıyaka, guard Errick McCollum'un 1 yıl ve özellikle Play-Off aşamasında takıma önemli katkı veren Thomas Akyazılı'nın 2 yıl daha takımda kalacağını duyurdu. Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Anadolu Efes'te de oynayan 35 yaşındaki McCollum, geçen sezon ligde 18.3 sayı, 3 ribaund, 5 asist ortalaması tutturmuştu. Diğer yabancılarının durumlarının belirsiz olduğu Pınar Karşıyaka'da Maccabi Tel Aviv'le anlaşan Angola kesin olarak ayrılacak. Yabancı kadrosunun büyük oranda değişmesi planlanıyor.

PRİM KRİZİ ÇÖZÜLDÜPınar Karşıyaka'da Eski Başkan Cenk Karace ve başkanlığa adaylığını açıklayan Eski Basketbol Şube Başkanı İlker Ergüllü öncülüğünde basketbol takımı için toplanan 1.3 milyon TL'lik final primi krizi çözüldü. Yönetim kurulu onayını bekleyen prim, tarafların anlaşmasıyla oyunculara yatırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Pınar Karşıyaka Karşıyaka basketbol Türkiye Spor Haberler

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