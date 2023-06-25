Pınar Karşıyaka, 2 yıldızını takımda tuttu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıl sonra oynanan finalin ardından vakit kaybetmeden iç ve dış transfere başlayan Pınar Karşıyaka 2 yıldızını takımda tuttu. Pınar Karşıyaka, guard Errick McCollum'un 1 yıl ve özellikle Play-Off aşamasında takıma önemli katkı veren Thomas Akyazılı'nın 2 yıl daha takımda kalacağını duyurdu.