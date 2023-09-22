Pınar Cup 2023'te Prometey Manisa Büyükşehir Belediyespor'u yendi
Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2023'ün ikinci gününde Ukrayna temsilcisi Prometey, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 108-95 yendi. Prometey, turnuvadaki ilk maçını kazanırken, Manisa Büyükşehir Belediyespor ise 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle turnuvayı tamamladı.
Basketbolda Pınar Karşıyaka'nın ev sahipliğinde düzenlenen Pınar Cup 2023'ün ikinci gününde Ukrayna temsilcisi Prometey, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 108-95 yendi.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 26-21 üstün geçen Prometey, soyunma odasına 53-45 önde gitti. Üçüncü periyodu da 78-67 galip tamamlayan Prometey, müsabakayı 108-95 kazandı.
Prometey'in ilk maçını kazandığı, Manisa Büyükşehir Belediyespor 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamladığı turnuva, yarın saat 15.30'da oynanacak Pınar Karşıyaka-Prometey maçıyla sona erecek.