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Pınar Cup 2023'te Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka'yı yendi

Spor Haberleri

Basketbolda İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2023'ün ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka'yı 93-90 yendi. Manisa temsilcisi, turnuvada Ukrayna'dan Prometey ile bir sonraki maçında karşılaşacak.

Basketbolda İzmir'de düzenlenen Pınar Cup 2023'in ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka'yı 93-90 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 25-24 üstün tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, devreyi de 50-45 önde kapattı.

Son periyoda 79-68 galip giren Manisa temsilcisi, müsabakayı 93-90 kazandı.

Turnuvada yarın saat 19.30'da Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ukrayna'dan Prometey'le karşılaşacak.

Kaynak: AA / Spor

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