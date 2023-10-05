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Pigasos Polichnis Sport, OK Bosna Sarajevo'yu 3-1 yendi

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Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gün ilk maçında Yunanistan'dan Pigasos Polichnis Sport, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-1 yendi.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Milan Milosevic (Sırbistan), Asiye Tuzkan

Pigasos Polichnis Sports: Mavrovouniotis, Kanellos, Milis, Leon, Armenakis, Ptousalis (Bourakis, Bardoukas, Kesesidis, Giamakidis)

OK Bosna Sarajevo: Hajdarevic, Merdanovic, Abdulahovic, Spahic, Begic, Prguda (Hasanovic, Corbo, Causevic)

Setler: 25-15, 20-25, 25-10, 25-19

Süre: 85 dakika (20, 23, 18, 24)

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gün ilk maçında Yunanistan'dan Pigasos Polichnis Sport, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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