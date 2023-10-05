Pigasos Polichnis Sport, OK Bosna Sarajevo'yu 3-1 yendi
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Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gün ilk maçında Yunanistan'dan Pigasos Polichnis Sport, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-1 yendi.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Milan Milosevic (Sırbistan), Asiye Tuzkan
Pigasos Polichnis Sports: Mavrovouniotis, Kanellos, Milis, Leon, Armenakis, Ptousalis (Bourakis, Bardoukas, Kesesidis, Giamakidis)
OK Bosna Sarajevo: Hajdarevic, Merdanovic, Abdulahovic, Spahic, Begic, Prguda (Hasanovic, Corbo, Causevic)
Setler: 25-15, 20-25, 25-10, 25-19
Süre: 85 dakika (20, 23, 18, 24)
Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ikinci gün ilk maçında Yunanistan'dan Pigasos Polichnis Sport, Bosna Hersek temsilcisi OK Bosna Sarajevo'yu 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor