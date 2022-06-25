Pierria Henry, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Pierria Henry, takımdan ayrıldı. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Pierria Henry, takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pierria Henry'nin sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtilerek, "Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi. AA / Ercan Çakar - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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