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Piatek'in Cezası 1 Maça İndirildi

Piatek'in Cezası 1 Maça İndirildi
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TFF Tahkim Kurulu, Krzysztof Piatek'in cezasını 2 maçtan 1 maça düşürdü ve ayrıca para cezasını iptal etti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu dün yaptığı toplantıda verdiği kararla Piatek'in cezasını 1 maça düşürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Futbolcusu Krzysztof Piatek'in, PFDK'nın Gaziantep FK maçında sert faul sebebi ile gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi. Aynı zamanda Polonyalı oyuncuya verilen 39.000,00 TL para cezasının da kaldırılmasına oyçokluğuyla karar verildi.

TFF resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan müzakere neticesinde;

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş'nin Futbolcusu Krzysztof Piatek'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43'üncü 35/4'üncü ve FDT'nin 13'üncü maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla,

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş'nin Futbolcusu Krzysztof Piatek'in rakip takım futbolcusuna yönelik sübut bulan eyleminin ciddi faul olarak değerlendirilmesi neticesinde FDT'nin 43'üncü maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, eylemin oluş şekli dikkate alındığında FDT'nin 13'üncü maddesi uyarınca cezada takdiri indirim yapılarak sonuç cezanın 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde tayinine, oyçokluğuyla karar verilmiştir"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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