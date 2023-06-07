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Phoenix Suns, Frank Vogel'i başantrenör olarak atadı

Phoenix Suns, Frank Vogel'i başantrenör olarak atadı

Spor Haberleri

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Frank Vogel getirildi. Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındıran Suns'ı çalıştıracak isim belli oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Phoenix Suns'ta başantrenörlüğe Frank Vogel getirildi.

Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındıran Suns'ı çalıştıracak isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Frank Vogel'ı yeni başantrenörümüz olarak görmekten heyecan duyuyoruz." denildi.

Daha önce Indiana Pacers (2011-2016), Orlando Magic (2016-2018) ve Los Angeles Lakers'ı (2019-2022) çalıştıran 49 yaşındaki Vogel, 2020'de Lakers'ı NBA şampiyonluğuna taşımıştı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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