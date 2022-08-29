Philippe Keny: Önemli olan formayı hak edebilmek

"Hedefim sürekli gol atmak""Bugün itibariyle Başakşehir'in futbolcusuyum. Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum""Bandırmaspor'da işimi çok iyi yaptım""Emre hoca beni ikna etti"ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Philippe Keny, "Rekabet için buradayım.

"Hedefim sürekli gol atmak"

"Bugün itibariyle Başakşehir'in futbolcusuyum. Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum"

"Bandırmaspor'da işimi çok iyi yaptım"

"Emre hoca beni ikna etti"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Philippe Keny, "Rekabet için buradayım. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir rekabet içinde olacağız. Hepimiz Başakşehir adına mücadelemizi göstereceğiz. Burada önemli olan formayı hak edebilmek. Ben de hak edebilmek adına sıkı şekilde çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman öncesinde turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Philippe Keny, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Açıkçası hiç korkum ve endişem yok. Rekabet için buradayım. Takım arkadaşlarımla beraber iyi bir rekabet içinde olacağız. Hepimiz Başakşehir adına mücadelemizi göstereceğiz. Kendimi yüzde 100 vermek istiyorum. Hocamız benimle başlamayı uygun görürse, hangi pozisyonda benden ne beklentisi varsa ona uygun mücadele edeceğim. Burada önemli olan formayı hak edebilmek. Ben de hak edebilmek adına sıkı şekilde çalışmalarıma devam edeceğim."