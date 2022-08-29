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Philippe Keny, Başakşehir'de

Spor Haberleri

Philippe Keny, Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor forması giyen Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Bandırmaspor forması giyen Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, bir dönem ismi Beşiktaş ile de anılan Philippe Keny'i kadrosuna kattı. Konuyla ilgili Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor Kulübü'nde oynayan Philippe Paulin Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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