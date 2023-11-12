Philadelphia 76ers Basketbolcusu Kelly Oubre Trafik Kazası Geçirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta forma giyen Kelly Oubre, evinin yakınlarında yaya olarak karşıya geçerken trafik kazası geçirdi. Oubre, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen Kelly Oubre, trafik kazası geçirdi.

Sixers'tan yapılan açıklamada, evinin yakınlarında yaya olarak karşıya geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki basketbolcunun Jefferson Hastanesine kaldırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlerde ise kaza nedeniyle sakatlanan Oubre'nin sahalardan uzun süre uzak kalacağı ama sezonun tamamını kaçırmasının beklenmediği ifade edildi.

Kelly Oubre, Sixers'ta bu sezon 16,3 sayı, 5,1 ribauntluk performans sergiledi.