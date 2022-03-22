Süper Lig'den 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi
AA - Ercan Çakar - Spor
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli nedenlerle disipline gönderildiği belirtildi.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor futbolcusu Sadık Çiftpınar'ın da Kasımpaşa maçındaki hakareti nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022
AA / Ercan Çakar - Spor